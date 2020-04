Druk op ziekenhuizen neemt af, kaap van 7.000 doden overschreden

De druk op onze ziekenhuizen blijft verder afnemen, zo blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Er zijn opnieuw veel meer mensen ontslagen dan opgenomen. Het aantal overlijdens is ook lager dan gisteren.

Terwijl in de voorbije 24 uur 204 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, mochten 368 patiënten weer naar huis. Daarmee zakt het aantal gehospitaliseerde covid19-patiënten onder de 4.000. Er liggen 891 patiënten op de afdeling intensieve zorg.

Het aantal nieuwe overlijdens zakt weer onder de 200. Van de 178 sterfgevallen in de voorbije 24 uur werd opnieuw het merendeel gerapporteerd in de woonzorgcentra: 103. Er werden in de woonzorgcentra ook opnieuw 379 positieve tests gerapporteerd. In heel het land werden 809 nieuwe besmettingen vastgesteld.

België heeft inmiddels meer dan 7.000 coronadoden te betreuren. Van de 7.094 sterfgevallen vielen er 3.782 - ruim de helft - in de woonzorgcentra.

Op zondag geeft het Nationaal Crisiscentrum geen persconferentie. Enkel de cijfers worden meegedeeld.

