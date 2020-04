Nog wat zon, daarna wisselvallig weer

Het wordt zondag opnieuw zonnig. De volgende dagen wordt de aangevoerde lucht evenwel geleidelijk aan onstabieler en het weer wisselvallig. Maandag blijft het nog grotendeels droog, daarna verwacht het KMI perioden met buien.

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het zondag opnieuw zonnig. In de loop van de namiddag kunnen er wat hoge sluierwolken binnendrijven vanuit het westen. We krijgen maxima van 14 graden aan zee tot 20 graden in Belgisch Lotharingen. In het centrum halen we 18 of 19 graden. De wind waait meestal zwak uit noordoost tot noord.

Zondagavond is het helder tot lichtbewolkt. In de loop van de nacht trekken wat hoge sluierwolken over en verwachten het KMI geleidelijk meer wolkenvelden in de westelijke landshelft. Bij opklaringen kan er nog nevel of een plaatselijke mistbank ontstaan. Minima van 3 tot 6 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke en later zuidwestelijke richtingen.

Volgende week buien

Maandag krijgen we afwisselend opklaringen en bewolkte perioden maar blijft het waarschijnlijk droog tot de avond. De maxima bedragen 17 graden in de Hoge Venen tot 21 of 22 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak tot af en toe matig uit zuidwestelijke richtingen. Op het einde van de namiddag ruimt de wind in het westen naar noordwest.

Dinsdag volgt onstabiel weer, met af en toe buien. Ook woensdag wordt wisselvallig met af en toe een bui, met op het einde van de dag een vrij actieve regenzone die het land binnentrekt. Donderdag wisselen buien en droge perioden elkaar af. Vrijdag eveneens buien, zaterdag lijkt de buienkans kleiner.