Prachtig nieuws in coronatijden: Kevin De Bruyne wordt voor de derde keer vader

Goed nieuws ten huize Kevin De Bruyne. De draaischijf van Manchester City wordt voor de derde keer vader. Zijn vrouw Michèle Lacroix is zwanger van een dochter, zo maakte de Rode Duivel zaterdag bekend. “Het puzzelstukje dat nog ontbrak”, aldus De Bruyne op sociale media.

De Bruyne (28) heeft samen met Lacroix (26) al twee zoontjes, Mason Milian (4) en Rome (1). De twee werden in 2013 een koppel, in de zomer van 2017 trouwden ze in het Italiaanse Sorrento.

Het gezin verblijft momenteel in quarantaine in Manchester. Vorige week liet De Bruyne nog weten mogelijk besmet te zijn geweest met het coronavirus. Ook zijn zoontjes en vrouw Michèle waren ziek, maar iedereen is intussen opnieuw genezen. Het nieuws is dan ook een serieuze opsteker.