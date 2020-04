F1 krijgt levenslijn van 1,4 miljard dollar van eigenaar Liberty Media

Door een kapitaalherverdeling van verschillende bedrijven binnen Liberty Media krijgt de Formule 1 een levenslijn toegeworpen van 1,4 miljard dollar.

Liberty Media verhuist Live Nation, dat zich bezighoudt met het organiseren van concerten, vanuit de Formula One Group naar een ander bedrijf, namelijk SiriusXM. Dat betekent dat er 1,5 miljard dollar verhuist van het ene bedrijf naar het andere maar ook dat de Formule 1 een kapitaalinjectie krijgt van 1,4 miljard dollar.

Die kapitaalinjectie moet er vooral voor zorgen dat het ‘ecosysteem’ van de Formule 1, met al zijn premies en deelname in de winst, in stand kan gehouden worden. In een gesprek met analisten van Wall Street gaf de president van Liberty Media, Greg Maffei, te kennen dat dit de beste manier was om vers geld in de Formule 1 te pompen.

"We hebben gekeken naar een reeks mogelijkheden om te zien hoe de F1 een toenemende liquiditeit zou kunnen waarborgen, inclusief het mogelijk verkopen van een belang aan anderen, waaronder het aantrekken van kapitaal in andere formules maar we geloofden dat dit het meest efficiënt was", legt Maffei uit.

Maffei liet ook optekenen dat De Formule 1 door deze kapitaalinjectie de kans heeft om andere bedrijven over te nemen die te lijden hebben onder de coronacrisis, al vertelt hij er niet bij wat voor bedrijven dat dan wel zouden zijn.

"Ik ga het zeker niet hebben over overnames die een bepaald doelwit zijn maar er zijn live-evenementen, met name rond de autosport, die aantrekkelijk zouden kunnen zijn."

"Er zijn evenementen rond andere soorten sporten die aantrekkelijk kunnen zijn. Ik denk dat veel andere bedrijven niet de flexibiliteit zullen hebben, noch in de kracht van hun bedrijf, noch in de financiële slagkracht die de Formule 1 nu heeft."

"We zullen oordeelkundig en doordacht zijn," voegde Maffei eraan toe. "We denken dat we met de F1 een grote troef in handen hebben. Dat willen we zeker niet minimaliseren, maar we zullen oordeelkundig en doordacht zijn over wat aantrekkelijk is om toe te voegen, wat synergetisch zou zijn, en wat kan profiteren van onze kracht".

