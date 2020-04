Theater aan zee verplaatst naar volgende zomer

Door de coronamaatregelen kan Theater Aan Zee deze zomer niet doorgaan in Oostende. De hele festivaleditie wordt verplaatst naar de zomer van 2021.

Na de Nationale Veiligheidsraad van vrijdagavond en in overleg met het stadsbestuur van Oostende wordt Theater Aan Zee geannuleerd, schrijft de festivalorganisatie in een persbericht. Na de annulatie van grote muziekfestivals als Rock Werchter en Pukkelpop kan nu dus ook het grootste theater- en kunstenfestival van de zomer niet doorgaan.

‘Het doet ons allen zeer aan het hart: de meer dan 450 enthousiaste medewerkers die klaarstonden, de meer dan 1.000 artiesten die stonden te popelen, onze vele partners, leveranciers en sponsors die ons ondersteunden én het talrijke publiek die ernaar uitkeek. TAZ is magisch in die vele ontmoetingen en dat zullen we hard missen’, klinkt het bij Theater Aan Zee.

Maar uitstel is geen afstel. Deze editie gaat niet verloren, maar wordt verplaatst naar 2021, van 28 juli tot en met 7 augustus. Ook Caroline Pauwels, rector van de VUB, zal dan opnieuw van de partij zijn. Zij was aangesteld als gastcurator van de festivaleditie van deze zomer, en neemt dat engagement ook op zich in 2021.

Artistiek leider Luc Muylaert laat wel nog een kleine opening om deze zomer alsnog iets kleinschaligs te organiseren in Oostende. ‘Nu de beslissing gevallen is, gaan we in gesprek met kunstenaars, medewerkers, partners en de stad Oostende om te kijken wat we deze zomer alsnog voor hen en ons publiek kunnen betekenen’, aldus Muylaert.