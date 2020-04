Geen woord over de kinderopvang in de nieuwe exitrichtlijnen. Alles blijft daar zoals het was. Geen goed nieuws voor ouders die thuis telewerken. De kinderopvang maakt zich wel klaar voor een geleidelijke toestroom als de winkels opengaan.

