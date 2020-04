Tennisster Kirsten Flipkens hekelt optreden van politie na boete: ‘Als een crimineel met sirenes aan de kant gezet’

De tennisster Kirsten Flipkens werd door de politie aan de kant gezet toen ze per ongeluk naar Nederland fietste en terugkeerde. Ze kreeg een boete.

Het is geen makkelijke periode voor Flipkens, heel wat tennistoernooien werden afgelast of verplaatst. Ze probeert tijdens de lockdown regelmatig te fietsen. Dat deed ze ook afgelopen vrijdag, toen ze een tochtje van 130 kilometer uitstippelde.

Flipkens reed per ongeluk de grens met Nederland over. Toen ze ons land weer binnen fietste, werd ze tegengehouden door de Lommelse politie. Het leverde haar volgens Het Laatste Nieuws een boete van 250 euro op.

‘Ik had een route van 130km ingegeven in de gps (die de gps zelf kiest) en vanaf het moment dat ik zag dat ik in Nederland was (in Komoot), heb ik de kortste weg terug naar België ingegeven’, klinkt het bij de tennisster. ‘Je ziet ze vanop 1km afstand staan. En dan gelijk een crimineel met sirenes aan de kant gezet worden. Echt erg.’

En 15min nadien komt er een andere fietser/kennis voorbij gereden die me herkende aan jullie combi en die stuurt me dat hij, aan dezelfde grensovergang maar dus 15min na mij een waarschuwing gekregen heeft? Begrijpen wie begrijpen kan. — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020

Flipkens stuurde een misnoegde tweet rechtstreeks richting de Lommelse politie toen die enkele nieuwe maatregelen bekendmaakte op haar Facebook-pagina:

@politielommel Serieus? Dus in plaats van te zeggen dat ik zonder weten de grens ben over gereden en direct de kortste route terug naar België heb opgezocht, had ik moeten zeggen dat ik naar mijn lief in Nederland was gegaan? ?? pic.twitter.com/sPYkyMlMt4 — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020

De Kempense gaf wel toe dat ze niet in Nederland mocht zijn, maar vraagt om een consequent beleid. ‘Voor alle duidelijkheid, nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent’, aldus Flipkens.