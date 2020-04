Weyts: ‘Mondmaskers enkel voor leerlingen in secundair’

Het dragen van een mondmasker wordt op sommige plaatsen verplicht, en ook kinderen vanaf 12 jaar moeten een dragen op school. Die verplichting geldt enkel voor het secundair onderwijs, verduidelijkt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in Het Journaal.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag dat leerlingen vanaf 12 jaar in de scholen een mondmasker moeten dragen, of een andere bescherming over neus en mond. Die regel gaat in vanaf 4 mei.

Maar volgens Weyts worden daarmee de leerlingen in het secundair bedoeld. Leerlingen in het lager die al 12 jaar zijn, zullen dus niet - als enige in de klas - een mondmasker moeten dragen. ‘Dat gaan we niet doen’, zei de minister.

