Wat nu met Michy Batshuayi? “Chelsea verlengt contract Olivier Giroud met een jaar”

De Fransman Olivier Giroud zal Chelsea ook komend seizoen trouw blijven. The Blues hebben de optie geactiveerd om het contract van de 33-jarige aanvaller, dat deze zomer afloopt, met een jaar te verlengen. Dat bevestigt het Franse persbureau AFP uit betrouwbare bron.

Giroud streek in de winter van 2018 neer op Stamford Bridge, nadat hij overkwam van Arsenal waar hij sinds 2012 voetbalde. De Fransman, die geregeld krijgt af te rekenen met de nodige kritiek, is bij Chelsea goed voor 21 doelpunten en dertien assists in in totaal 76 wedstrijden. Deze jaargang, waar de competities momenteel wegens de coronacrisis stilliggen, trof hij driemaal raak in dertien duels.

Bij Chelsea loopt ook nog Michy Batshuayi in de aanval rond. De 26-jarige Rode Duivel moet het ook dit seizoen veelal met invalbeurten stellen. In de Premier League scoorde hij eenmaal in zestien partijen.