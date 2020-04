Jasper Stuyven voelt zich na bittere pil “beter” ondanks coronacrisis, maar beult zich (nog) niet af: “Er zijn nog veel vraagtekens”

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad en leek klaar om een sterk voorjaar te koersen. Maar wegens de coronacrisis liggen alle wielerwedstrijden sinds midden maart stil. “De eerste twee weken waren een bittere pil om te slikken, maar intussen ben ik van mening veranderd”, zegt de 28-jarige Stuyven aan wielerwebsite Cyclingnews. “Ik bekijk de zaken nu vanuit een positievere hoek en kan dit seizoen toch al terugblikken op een knappe winst.”

“Er waren verschillende andere coureurs die net als mij in de winter hard trainden om de goede vorm beet te krijgen”, steekt Stuyven van wal. “Zij blijven nu met lege handen achter. Ik zag mijn harde werk tenminste nog beloond met een erg knappe zege. Dat zorgt ervoor dat ik me nu beter bij de situatie voel.”

De maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen hebben grote invloed op het dagelijkse leven van Stuyven, die in Monte Carlo verblijft. Trainen in open lucht is daar immers niet toegestaan. De Belg beulde zich tot 12 april af op de rollen, maar deed het nadien kalmer aan.

“De situatie is wat ze is”, vervolgt de renner. “Maar ik voel me goed en stel de tijd die ik thuis kan doorbrengen op prijs. Normaal begin ik volgende week weer harder te trainen met een schema. Ik hoop ook dat we begin mei weer buiten mogen rijden.”

Stuyven wil zich nog niet te veel vastpinnen op de herwerkte wielerkalender voor 2020. Het is de bedoeling dat de belangrijkste wedstrijden, zoals de Ronde van Frankrijk, Giro en Vuelta, maar ook de vijf Monumenten, in de tweede helft van het jaar alsnog kunnen plaatsvinden. “In een bepaald opzicht is er niets mis met nieuwe data vastleggen, maar ik ben er niet zeker van dat de koersen dan zullen doorgaan. Finaal ligt de beslissing toch ook in handen van de lokale regeringen. Voor mij zijn er nog veel vraagtekens. Maar het zou voor de wielersport belangrijk zijn mochten de grote koersen aan het einde van het jaar nog gereden kunnen worden.”