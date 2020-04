De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad vrijdag is er eentje voor de geschiedenisboeken. Tussen alle slides en moeilijke uitleg door, sprak Oliver Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, de Duitstalige inwoners van ons land toe. In de video hierboven ziet u hoe hij dat - in tegenstelling tot Wilmès en co - bijzonder helder doet.

In de Duitstalige Gemeenschap wonen een kleine 80.000 mensen, ongeveer evenveel als de stad Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen. De Duitstaligen maken dus een heel klein deel van de Belgische bevolking uit, maar toch verduidelijkte Oliver Paasch de lockdownmaatregelen in het Duits.

Hij kreeg een drietal minuten spreektijd in een persconferentie die meer dan een uur duurde. Paasch sprak dat zonder powerpoint-presentatie, misschien wel de reden waarom zijn speech vlotter verliep dan die van premier Sophie Wilmès en minister-presidenten Jan Jambon, Elio Di Rupo en Pierre-Yves Jeholet.