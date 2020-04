Treindienst vrijwel volledig hervat vanaf 4 mei, ook MIVB verhoogt aanbod

Spoorbedrijven NMBS en Infrabel zetten alles in om vanaf maandag 4 mei de treindienst ‘vrijwel volledig’ te hervatten.

Concreet zal vanaf 4 mei een maximaal treinaanbod van toepassing zijn, met uitzondering van een groot deel van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die woensdagmiddag en zondagavond rijden. Reizigers krijgen de raad zoveel mogelijk hun verplaatsingen te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren.

De treinen zullen maximaal worden samengesteld, om zo tegemoet te komen aan de vereisten van sociale afstand. Mondmaskers worden verplicht in de stations, op het perron en in de treinen. Reizigers wordt gevraagd de regels van sociale afstand in acht te nemen. ‘Als het kan worden vermeden, betekent dit niet naast elkaar zitten’, aldus een woordvoerder.

Treinbegeleiders kunnen de politie oproepen indien reizigers zich niet houden aan de regels, zoals het in acht nemen van sociale afstand of het dragen van mondmaskers.

Voorts blijven de schoonmaakmaatregelen lopen: treinen zullen ontsmet worden op regelmatige tijdstippen. Ook in de stations is er extra reiniging, met bijzondere aandacht voor oppervlakken waar de reizigers mee in contact komen, zoals de tafeltjes, de handgrepen, de ticketautomaten of de hellingen.

De NMBS hervat vanaf 4 mei ook de assistentie aan personen met een handicap, slechtzienden en personen met beperkte mobiliteit. Dat zal gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Zo zal de assistentie moeten gebeuren zonder fysiek contact en zal die minstens 24 uur op voorhand moeten worden aangevraagd.

De NMBS verlengt ook de geldigheid van de papieren 10-rittenkaarten tot 30 juni voor die kaarten waarvan de vervaldatum gedurende de periode van de maatregelen is komen te vervallen.

MIVB

Ook de Brusselse MIVB verhoogt de frequentie van haar metro's, trams en bussen vanaf 4 mei.£



Omdat de scholen voorlopig nog gesloten blijven, gaat de MIVB vanaf maandag 4 mei in eerste instantie over op de 'witte dienstregeling', die normaal tijdens kleine schoolvakanties geldt. Het gaat om 85 procent van het normale aanbod tijdens de week.

'De frequenties nemen toe', zegt de MIVB. 'De metro gaat tijdens de spits naar een doorkomstfrequentie van 3 minuten 45 seconden op de gemeenschappelijke delen en 7 minuten 30 op de uiteinden van de lijnen. Nu is dat nog respectievelijk 5 en 10 minuten. Tramlijnen 3 en 4 zullen om de 5 minuten rijden tijdens de spits en lijnen 93 en 82 om de 7 minuten 30. Bovendien krijgt het busnet bijkomende versterking afhankelijk van het aantal beschikbare bestuurders.'

Ook het aanbod op zaterdag wordt met 20 procent versterkt ten opzichte van de huidige situatie.