‘Doorsnee mens past zich snel aan, maar vrees voor kwetsbare kinderen’

Socioloog Ignace Glorieux (VUB) verwacht dat de meeste mensen het uitblijven van sociaal contact goed zullen kunnen verteren. Bij de regeling met betrekking tot het onderwijs plaatst de professor wel vraagtekens.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdagavond aangekondigd dat het opzoeken van familie en vrienden minstens tot 18 mei verboden blijft. In de eerste fase van de exitstrategie ligt de focus vooral op het herlanceren van de economie. ‘Het sociale lijkt minder dringend, terwijl er ongetwijfeld wel veel mensen zijn die er psychisch last van hebben’, aldus Ignace Glorieux. ‘Ik begrijp wel dat de economische argumenten beginnen door te wegen. Men kijkt ook voortdurend naar het buitenland, met de winkels die in Nederland bijvoorbeeld wel open bleven. Dan kunnen ze bijna niet anders dan volgen.’

Een grote invloed op ons mentale welzijn verwacht de socioloog anderzijds niet. ‘De doorsneemens kan daar goed mee omgaan. We passen ons snel aan, zoals bij de start van de lockdown. De meesten zitten hun tijd uit en gaan daar later geen gevolgen van ondervinden.’ De professor wijst er onder andere op dat we wel nog gewoon kunnen wandelen, fietsen en winkelen, waardoor er toch enige vorm van sociaal contact blijft. ‘Er zullen wel spanningen zijn, maar dat is niet onoverkomelijk. Tenzij de huidige situatie nog maanden duurt natuurlijk.’

Sommige mensen verwachten dat het leven na corona er sowieso helemaal anders uit zal zien. ‘We hebben misschien een aantal dingen leren appreciëren die we vergeten waren, maar de routines zullen snel weer opgenomen worden. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien na 9/11 of na de aanslagen in Brussel.’ Een aantal gevoeligheden, vooral rond hygiëne, zullen wellicht wel overblijven.

Zorgpersoneel en kwetsbare groepen

Bij mensen die economisch zwaar getroffen zijn, zoals het zorgpersoneel en kwetsbare groepen, kunnen de gevolgen op hun mentale welzijn volgens Glorieux wel groter zijn.

‘Ik begrijp de regeling rond de scholen minder goed. Waarom geen regeling waarbij elk kind minstens één keer per week naar school moet? Ik vrees dat we de meest kwetsbare kinderen zullen verliezen, omdat ze de tools en de middelen niet hebben.’ Scholen hebben het in deze periode moeilijk om met sommige kinderen überhaupt contact te maken. ‘Als elk studiejaar minstens één schooldag per week heeft, is er toch minstens iets van contact met de leerkracht. Anders groeit de ongelijkheid alleen maar.’

Ten slotte heeft de professor sociologie ook zijn bedenkingen bij de communicatie, met een persconferentie die hij als langdradig en rommelig omschrijft. ‘Een goede communicatie is belangrijk om mensen op dezelfde lijn te krijgen. Ik heb vooral mijn bedenkingen bij hoe er blijkbaar voortdurend dingen gelekt werden. Het is eigenlijk beangstigend dat zoiets gebeurt tijdens een Nationale Veiligheidsraad.’