De Amerikaanse president Donald Trump heeft gereageerd na de storm van kritiek die gisteren op hem afkwam nadat hij suggereerde dat we coronapatiënten misschien kunnen inspuiten met desinfectiemiddel of behandelen met UV-licht. 'Het was een sarcastische vraag, om te zien wat er gebeurde', zegt hij in de video hierboven.

Experten noemden het idee dat Trump lanceerde 'totaal ridicuul'. Hij vroeg zich luidop af of zonlicht en desinfectiemiddel kunnen helpen in de bestrijding van het virus in het lichaam, nadat wetenschappelijk adviseur William Bryan zei dat die dingen een krachtig effect lijken te hebben op het doden van het virus op oppervlakken en in de lucht.

Experten haastten zich na de uitspraak om Trumps suggestie vooral niet te doen. Ook fabrikanten van ontsmettingsmiddelen raden streng af om hun producten zeker niet in te slikken of te injecteren. Er wordt gevreesd dat er in de Amerikaanse ziekenhuizen de komende weken verschillende patiënten die Trumps suggesties opgevolgd hebben, zullen opgenomen worden.

Volgens een peiling deze week hechten nog 35% van de Amerikanen geloof aan wat Trump over corona te vertellen heeft.