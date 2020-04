Het Nationaal Crisiscentrum meldt 217 nieuwe patiënten in onze ziekenhuizen, maar 295 mensen hebben het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn er nu 4195 patiënten, dat is een verdere daling met 160. bart_dobbelaere

Ook gisteren meldde het crisiscentrum al een daling in het aantal ziekenhuisopnames. Dat is een heel belangrijke graadmeter om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te monitoren. En die graadmeter geeft hoop.

Er liggen nu 934 mensen op intensieve zorg, ook dat zijn er minder dan gisteren werden geteld. 36 minder om precies te zijn. 635 mensen worden er beademd, een daling met 46.

Er zijn wel 241 overlijdens. Maar een groot aantal (58) zijn overlijdens van eergisteren in de woonzorgcentra. Die cijfers waren gisteren nog niet volledig. In totaal zijn er nu 6917 overlijdens in ons land. 46 procent van die overlijdens vielen in de ziekenhuizen te betreuren. 53 in de woonzorgcentra.

Het totaal aantal gekende besmettingen ligt intussen op 45.325, dat zijn 1.032 nieuwe besmettingen.Van de nieuwe besmettingen werden er 431 in Vlaanderen gemeld.

Het crisiscentrum is heel tevreden dat we een piek hebben kunnen vermijden. We kunnen nu afbouwen, maar het blijft een fragiele en delicate situatie, zegt het centrum. Dat afbouwen kan alleen als we solidair de coronamaatregelen blijven volgen, aldus het centrum. 'Ons gedrag en burgerzin bepaalt de verspreiding van het virus en de mogelijke afbouw van de maatregelen,' zei Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum.

Hij herhaalde ook wat de Veiligheidsraad gisteren al communiceerde over mondmaskers. Ze worden op 3 mei verplicht op het openbaar vervoer en ze worden aangeraden op drukke plaatsen.