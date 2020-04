Belgian Cat Hanne Mestdagh blijft bij Namur Capitale

Hanne Mestdagh tekende een nieuw contract van één seizoen bij Namur Capitale. De 27-jarige en 1m78 grote Belgian Cat begint aan haar vierde seizoen bij de Waalse topper.

De vorige campagne was Hanne Mestdagh bij Namur Capitale goed voor een knap gemiddelde van 11 punten, 6 rebounds en 4 assists. In februari kwalificeerde ze zich in Oostende en op het olympisch kwalificatietornooi met de Belgian Cats voor de Olympische Spelen in Tokio. Die zijn door het corona virus uitgesteld naar de zomer van 2021.

De West-Vlaamse eindigde in het referendum Belgische Speelster van Het Nieuwsblad op de derde plaats.