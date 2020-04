4,3 procent van ons heeft antistoffen tegen coronavirus

4,3 procent van de Belgische bevolking heeft antilichamen ontwikkeld tegen het nieuwe coronavirus. Uit onderzoek door Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang blijkt dat groepsimmuniteit tegen het coronavirus zich 'langzaam maar zeker' opbouwt, maar voorlopig wel laag blijft.

Op 14 april had 4,3 procent van de populatie in België antistoffen tegen het coronavirus. Voor Vlaanderen gaat het om een verdubbeling van de immuniteit in twee weken tijd: van 2,1 procent in stalen van 30 maart naar 4,1 procent in stalen van 14 april.

Bij ons is op twee weken tijd de immuniteit tegen Covid-19 dus haast verdubbeld. Natuurlijk zitten we nog heel ver van groepsimmuniteit, waarbij minstens de helft van de bevolking antilichamen moet hebben.

'De resultaten van dit onderzoek laten zien in welke mate het virus na de ingang van de maatregelen is blijven circuleren, maar moeten nog met de nodige voorzichtigheid behandeld worden. De volgende testresultaten zullen laten zien in welke mate de groepsimmuniteit verder toeneemt', aldus Dr. Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano.

Voor dit onderzoek werkt Sciensano samen met Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang. Sinds de start van de medewerking aan het bevolkingsonderzoek, leverde Rode Kruis-Vlaanderen al 3.093 stalen afkomstig van bloeddonoren aan Sciensano. 1.000 daarvan werden tot nu toe onderzocht. Bloeddonoren zijn een ideale testpopulatie die representatief is voor de algemene bevolking, aldus het Rode Kruis. Bovendien voelen donoren zich goed op het moment van de bloeddonatie waardoor we beperken dat onderliggende aandoeningen de resultaten zouden kunnen beïnvloeden.

Door het tweewekelijks aanleveren van nieuwe bloedstalen kan een tijdlijn opgemaakt worden die weergeeft hoe het percentage van mensen die antistoffen aanmaken tegen het coronavirus verder evolueert. De resultaten van de antistoffen geven een beeld van de aanwezigheid van ziekte minstens 2 weken eerder. Dit komt door de vensterperiode van ongeveer 14 dagen (= periode tussen besmetting en de effectieven aanwezigheid van antistoffen). 'Dankzij de continue opkomst van donoren, kunnen we voor een lange periode een groot aantal bloedstalen blijven aanleveren. Hierdoor kan een globaal beeld gevormd worden van de evolutie van het aantal besmettingen en in hoeverre onze bevolking antistoffen aanmaakt. Dit biedt ons veel informatie over het virus en hoe het zich verspreidt in onze maatschappij', stelt het Rode Kruis.