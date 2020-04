Als we ons houden aan de richtlijnen, dan is het ergste voorbij en kunnen we stap voor stap het normale leven weer opnemen. Dat is de boodschap van de Veiligheidsraad volgens Vlaams minister-president Jambon

'Het ergste is voorbij als we de richtlijnen volgen', zei minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmorgen op Radio 1. Hij is blij dat de Veiligheidsraad vrijdagavond weer pespectief heeft kunnen bieden. 'We gaan iets meer dan nu ons normaal leven kunnen opnemen.'

Maar Jambon waarschuwt meteen: we gaan ons goed moeten houden aan de richtlijnen. Want niet elke versoepeling is verworven. Alles wordt nauwgezet gemonitord en als de cijfers van bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames weer gaan stijgen, zullen niet alle aangekondigde maatregelen kunnen worden genomen.

Jambon herhaalde op Radio 1 dat alles gefaseerd gebeurt omdat 'alles tegelijkertijd openzetten' echt niet kan. Bij elke versoepeling zal goed opgevolgd worden wat de effecten zijn op de verspreiding van het virus.

'Ik begrijp dat het daardoor moeilijk wordt voor mensen die kunnen gaan werken maar wier kinderen niet naar school kunnen. We zijn er ons zeer bewust van dat dit praktische problemen kan opleveren.'

En dat kleuters minstens tot juni gaan moeten wachten heeft volgens de minister-president vooral te maken met het personeel en de capaciteit van de opvang. 'Het pedagogische is bij kleuters van iets minder belang dan in het lager en middelbaar onderwijs.'

Minister-president Jambon kreeg ook de vraag waarom deze persconferentie pas na 22 uur kon plaatsvinden. 'Dat had niet zozeer met politieke discussies te maken maar we wilden heel nauwgezet door de teksten gaan.' Dat de powerpointpresentatie beter had gekund, dat besefte hij maar dat was niet zijn verantwoordelijkheid maar die van de diensten van premier Wilmès.