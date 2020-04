De wijze waarop de Nationale Veiligheidsraad vrijdagavond haar veelbesproken exitstrategie voorstelde, is voer voor discussie op sociale media. Volgens heel wat mensen lieten zowel de communicatie van premier Sophie Wilmés als de begeleidende powerpointpresentatie te wensen over. ‘Nooit eerder gezien amateurisme’, klinkt het.

De Nationale Veiligheidsraad stelde vrijdag om 22 uur de exitstrategie voor. Een duidelijk en helder plan om de maatregelen in ons land te versoepelen, stap voor stap en in verschillende fases. In werkelijkheid werd de uiteenzetting van dat plan, een lange, houterige briefing. Een presentatie met erg veel details en kleine lettertjes. ‘Weinig motiverend’, klinkt het. Net nu dat zo belangrijk is. Niet enkel de inhoud van dat plan, maar ook de manier waarop het gecommuniceerd werd, is nu dus voer voor discussie op sociale media. Vooral de begeleidende powerpointpresentatie is kop van jut, die moest veel duidelijken maar zorgde uiteindelijk voor nog meer verwarring.

‘Met digitaal en telewerken moeten we met zijn allen een toekomstsprong maken, maar de overheidscommunicatie wil precies niet mee’, klinkt het veelal op Twitter. Of ook: ‘Het coronavirus heeft deze presentatie niet overleefd.’ En: ‘Ik begrijp dat Geert Hoste gestopt is, doe eens beter dan deze persconferentie’, aldus Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters).

Ah het is een veiligheidsraadsel. #veiligheidsraad — Bart Raes (@brtraes) April 24, 2020

Het is jammer dat de kleuterschool nog gesloten blijft. Anders hadden ze de PowerPoint van vanavond kunnen laten herschrijven door een 3-jarige. — eric goens (@ericgoens) April 24, 2020

We zitten in een van de grootste crisissen ooit en media zitten ze zeiken over timing persconferentie en de kwaliteit van de slides. Grow up. — Pensioenspook (@Pensioenspook) April 24, 2020

Je ziet dat er een hele avond hard gewerkt is aan de communicatie en de duidelijkheid #veiligheidsraad #COVID19be pic.twitter.com/2Bmes7rj7s — Tom De Cock (@tomdecock) April 24, 2020

Macron. Rutte. Merkel. Etc... Zelfs zonder PowerPoint begreep de bevolking wat hun leiders wilden zeggen. Soms hard. Soms empathisch. En dan woon je in België en dan begint @Sophie_Wilmes aan haar uitleg... — Sven Ornelis (@SvenOrnelis) April 24, 2020

Het is geen fucking toespraak. Het is een fucking persconferentie na resultaat van fucking onderhandelingen. https://t.co/YobigrLaPk — Pensioenspook (@Pensioenspook) April 24, 2020

Zelden zo’n communicatieve ramp gezien als de persconferentie van de Veiligheidsraad. — Ruud Hendrickx (@ruudhendrickx) April 24, 2020

Bij de verkiezingen van 2000 hebben we het scherm voor de uitslagen alleen bekeken op een computerscherm. De dag van de verkiezingen kon niemand op een tv die kleine letters lezen... #bedenkingenbijeenpersconferentie — ivan de vadder (@vadderiVRT) April 24, 2020

Met digitaal en telewerken moeten we met zijn allen een toekomstsprong maken, maar de overheidscommunicatie wil precies niet mee. — Carl Devos (@devoscarl) April 24, 2020

Ik heb bewust niet gekeken naar dé persconferentie, (omdat ik het voorspel stuitend amateuristisch vond.) En nu heb ik toch wel spijt zeker! Toemmetoch! — Siegfried Bracke (@sthbracke) April 24, 2020

Ik zal u eens als amateurpro inzake voorlezen iets zeggen: men doet het voorlezen van een moeilijke tekst pas nadat men die tekst minstens drie keer heeft kunnen doorlezen en aanpassen. Men leest NOOIT een tekst nadat men kapot vergaderd is.#cuthersomeslack — Chris Dusauchoit (@DusauchoitChris) April 24, 2020

De kans is groot dat het virus deze persconferentie niet heeft overleefd. ?? — Pieterjan De Smedt (@PJDeSmedt) April 24, 2020

Als je het @alexanderdecroo in hoort uitleggen, rustig en gedecideerd, dan denk je toch: waarom in godsnaam was deze aframmel-powerpointvertoning op de PC nodig? — Isabel Albers (@italbers) April 24, 2020

Wat zijn we toch een stelletje klagers en zagers, ok de PPT trok op niets, de persconferentie was te laat, de communicatie was verwarrend, er was veel onduidelijkheid en we zitten nu met meer vragen dan antwoorden... maar het was toch mooi weer vandaag?



Focus people! — Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) April 24, 2020