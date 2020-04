Zonnig maar iets frisser weekend (en daarna regen)

Het wordt zaterdag en zondag opnieuw zonnig, maar de temperaturen liggen wel iets lager dan de voorbije dagen. Vanaf volgende week verwacht het KMI geleidelijk meer wisselvallig weer.

Vandaag wordt het, na het optrekken van ochtendgrijs in het noorden en centrum van het land, overal zonnig in de loop van de voormiddag. Het blijft wel enkele graden frisser dan de vorige dagen, met maxima van 13 tot 16 graden in de Ardennen, van 16 tot 18 graden in het centrum van het land en rond 19 of mogelijk zelfs 20 graden in Belgisch Lotharingen. Aan zee wordt het niet warmer dan zo’n 13 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noord tot noordoost.

Zaterdagavond en -nacht blijft het overwegend helder, maar kan er op vele plaatsen nevel of mist gevormd worden. Het wordt opnieuw fris met minima tussen 0 en 5 graden. In de Ardennen kan het licht vriezen aan de grond. De wind waait meestal zwak uit noord tot noordoost.

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het zondag opnieuw zonnig. In de loop van de namiddag verschijnen er hoge sluierwolken vanuit het westen. De maxima bedragen 13 graden aan zee tot 20 graden in Belgisch Lotharingen. In het centrum halen we 18 graden. De wind waait meestal zwak uit noordoost tot noord.

Maandag houden we het nog droog, maar neemt de bewolking toe. Dinsdag kans op buien, net als de dagen daarna.