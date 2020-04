Overheid gaat gratis mondmaskers uitdelen

Elke burger van dit land gaat van de overheid een mondmasker krijgen. Dat heeft de Veiligheidsraad beslist. Daarbovenop wil de Veiligheidsraad ieder ook twee filters geven die in het mondmasker kunnen geïntegreerd worden.

Het was al bekend dat mondmaskers een belangrijke rol zouden spelen in de exitstrategie. Ze bieden extra beschermling al zijn ze op zich onvoldoende, zei premier Wilmès bij de voorstelling van die exitstrategie.

'Daarom raden we het gebruik ervan sterk aan wanneer u zich in de openbare ruimte bevindt en vooral wanneer de fysieke afstand niet kan worden gegarandeerd.'

Mondmaskers worden zelfs verplicht op het openbaar vervoer vanaf 4 mei voor iedereen vanaf 12 jaar oud. Die verplichting geldt zodra u een station binnengaat of bij de bushalte wacht. Een mondmasker hoeft trouwens geen echt mondmasker te zijn. Een sjaal die de mond en neus bedekt, is ook goed.

Ook op de werkplek, als de anderhalvemeter-regel niet kan worden toegepast, moeten mondmaskers worden gedragen.

Daarnaast worden ze ook verplicht op school voor mleerlingen ouder dan 12 jaar én voor het onderwijzend personeel.

Vele gemeenten hadden hun inwoners al gratis mondmaskers beloofd, de Veiligheidsraad neemt nu die belofte over. Samen met de gewesten zal de federale overheid ervoor zorgen dat elke burger van het land minstens één masker krijgt. Daarbovenop hoopt de Veiligheidsraad ook twee filters per persoon te kunnen verdelen. Eenieder die het wil kan die filter dan integreren in zijn (gekocht, gekregen of zelfgemaakt) mondmasker.

De 'chirurgische' en FFP2-maskers blijven overigens voorbehouden voor het medisch en verzorgend personeel.

Er is al vaak gezegd dat het dragen van een masker op de juiste manier moet gebeuren, anders is het zinloos. Daarom zal de overheid ook een grote informatiecampagne op poten zetten over het zelf maken van zo'n masker, maar ook over hoe we het moeten op- en afzetten. Voor u het aandoet, moet u de handen wassen. U moet zorgen dat het meteen neus en mond bedekt en u mag het niet meer aanraken als u het aanhebt. Na gebruik moet u het op een hoge temperatuur wassen.