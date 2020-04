Ex-assistent van Roberto Martinez bij Rode Duivels ontslagen bij Engelse tweedeklasser

De Engelse tweedeklasser Luton Town heeft als gevolg van de wereldwijde coronacrisis zijn volledige technische staf aan de deur gezet. De hoofdcoach bij de voorlaatste in de Championship was Graeme Jones, de voormalige assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

De club moet in de stilgelegde Engelse tweede klasse nog negen wedstrijden spelen. Voorlopig is de directie echter niet van plan om op korte termijn een nieuwe trainersstaf aan te stellen. Mick Harford, het hoofd van de scouting, zal voorlopig de communicatie tussen de spelersgroep en de directie verzekeren.

“We bedanken Graeme voor zijn inzet in de afgelopen twaalf maanden. We wensen hem en zijn familie het beste in deze moeilijke tijden”, liet Luton Town op haar website noteren.

Jones was tussen de zomers van 2016 en 2018 assistent-bondscoach van de Rode Duivels. Na het succesvolle WK in Rusland verliet Jones de Belgische bond voor een avontuur als T2 bij West Bromwich Albion. Sinds mei vorig jaar was hij hoofdcoach bij Luton Town.