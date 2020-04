De curve lijkt af te vlakken, versoepeling van de coronamaatregelen is in zicht. Er komt stilaan wat meer ademruimte voor de burgers, hoe beperkt die nu ook lijkt. Hoe kijken de ziekenhuizen naar die collectieve opluchting? We vroegen het in de video hierboven aan een aantal dokters in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen.

Tijdens de coronacrisis volgen we het Regionaal Ziekenhuis in Tienen. Elke week skypen we met hen om te horen hoe zij omgaan met covid-19. Hieronder vindt u de vorige video's terug.

In de eerste Skypegesprekken hoorden we hoe het ziekenhuis volledig werd omgebouwd om besmette coronapatiënten te behandelen.

Al snel kreeg het ziekenhuis de crisis onder controle, maar maakten ze zich zorgen om de woonzorgcentra.

Begin april vertelde dokter Lieselot Brepoels dat ze besmet is met covid-19 en hoe ze daarmee omgaat.

Twee weken geleden vertelden dokter Hans Struyven en huisarts Jeroen Van den Brandt hoe ze de woonzorgcentra precies bijstaan.

Vorige week vertelden de artsen hoe de coronacrisis niet enkel een medische en logistieke, maar ook een economische uitdaging vormt.