Voortbestaan vrouwenteam Bigla-Katusha is in gevaar na afhaken sponsors

Het vrouwenwielerteam Bigla-Katusha, dat dertien wielrensters onder contract heeft staan, heeft vrijdag laten weten dat haar voortbestaan in gevaar is na het afhaken van twee sponsors.

De Zwitserse formatie, zeer internationaal getint met liefst acht verschillende nationaliteiten, verklaart een brief te hebben ontvangen van haar belangrijkste partner, Bigla. “Die wenst zich door de stopzetting van de races in het wielrennen volledig terug te trekken”, aldus het team. Ook co-sponsor Katusha weigerde de voorbije maanden al aan haar betalingen te voldoen zolang de coronacrisis de wielerwereld beheerst.

“Het team en zijn partners waren nochtans honderd procent toegewijd om hun succes van de voorbije jaren voort te zetten. De rensters staken veel tijd en energie in het behouden van hun conditie. Dit is zeer teleurstellend, niet alleen voor de ploeg, maar ook voor zijn partners, supporters en wielerfans in het algemeen.”

“We hopen dat de twee sponsors bereid zijn te blijven onderhandelen met het team in de hoop alsnog te overleven”, besloot het team.

De mededeling van Bigla-Katusha komt een dag nadat de Internationale Wielerunie (UCI) aangaf een akkoord te hebben gevonden met de vrouwenteams en rensters in deze coronacrisis. Een nieuwe kalender werd bij de vrouwen - in tegenstelling tot bij de mannen - nog niet bekendgemaakt. Een werkgroep binnen de UCI wil ten laatste op 15 mei een voorstel uitwerken.