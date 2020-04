Geen stijgers en dalers in hoogste voetbalklasse in Nederland

In Nederland is de kogel door de kerk: de voetbalcompetitie is definitief stopgezet en geen enkele club degradeert en promoveert. ADO Den Haag en RKC Waalwijk, die op de degradatieplaatsen stonden, blijven in de Eredivisie.Er werd ook géén kampioen aangeduid.

Het seizoen in Nederland is afgesloten zonder kampioen. Na overleg met alle profclubs vond de Nederlandse voetbalbond (KNVB) het volgens ingewijden niet gepast een titelhouder aan te wijzen.

Ajax is wel de nummer 1, op basis van een beter doelsaldo dan het AZ van onze landgenoot Stijn Wuytens. De club uit Amsterdam krijgt daardoor het beste ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Ajax is daardoor zo rechtstreeks voor de groepsfase van het kampioenenbal op voorwaarde dat de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich in eigen land ook weer voor de Champions League weet te plaatsen. En dat laatste is onzeker omdat het niet bekend is of de Champions League en alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld.

Voor AZ, dat dit seizoen tweemaal won van Ajax, begint het Europese avontuur in het nieuwe voetbaljaar in de tweede voorronde van de Champions League.

Opmerkelijk: geen enkele club degradeert of promoveert in de Eredivisie. De Nederlandse profclubs mochten vrijdag per mail stemmen: geen degradatie en geen promotie of wél degradatie en promotie. De meeste clubs stemden voor degradatie/promotie maar de KNVB ging er tegen in. Er heerste wel chaos omdat het mailadres werd gelekt en daardoor kregen ze bij de KNVB een pak mails binnen. In zoverre dat de mailbox vol zat. De KNVB besliste dan maar zelf.

Dat is goed nieuws voor ADO Den Haag en RKC Waalwijk, die ook na de zomer actief zullen zijn in de Eredivisie. Beide clubs hadden na 26 speelrondes nochtans een flinke achterstand en weinig zicht op niet-degradatie.

Cambuur en De Graafschap, de afgetekende top twee in de Keuken Kampioen Divisie (de Nederlandse tweede klasse) hebben pech en promoveren dus niet.