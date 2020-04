David Goffin speelt op virtueel toernooi in Madrid tegen Zverev, Khachanov en Pouille

David Goffin neemt het in de poulefase van het virtuele Masters 1.000 van Madrid in groep D op tegen de Duitser Alexander Zverev, de Rus Karen Khachanov en de Fransman Lucas Pouille. De tennissers werken het virtuele toernooi van maandag 27 tot donderdag 30 april thuis af op de PlayStation 4.

‘Eerste reekshoofd’ Rafaël Nadal treft in de virtuele groep A Andy Murray, Gaël Monfils en Denis Shapovalov. Dominic Thiem, Diego Schwartzman, John Isner en David Ferrer kijken elkaar in poule B in de ogen. Groep C bestaat uit Stefanos Tsitsipas, Kei Nishikori, Fabio Fognini en Frances Tiafoe.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar de strijd in groep A tussen Karolina Pliskova, Belinda Bencic, Fiona Ferro en Carla Suarez. Elina Svitolina, Johanna Konta, Victoria Azarenka en Sorana Cirstea bekampen mekaar in poule B, terwijl Bianca Andreescu, Madison Keys, Kristina Mladenovic en Caroline Wozniacki groep C vormen. Poule D is tot slot samengesteld uit Kiki Bertens, Angelique Kerber, Eugenie Bouchard en Dona Vekic.

De beste twee spelers van elke poule bereiken de kwartfinales.

Het met 7.279.270 euro gedoteerde graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad zou van 3 tot 10 mei gespeeld worden, maar wegens de coronapandemie zijn alle ATP- en WTA-toernooien tot midden juli afgelast. Met het virtuele toernooi zamelen de toppers geld in voor tennissers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen krijgt de winnaar 150.000 euro te verdelen. Daarnaast schenkt de organisatie nog eens 50.000 euro.