De finale van Thuis, met een glansrol voor Kadèr Gürbüz

Op televisie is vanavond de seizoensfinale te zien van Thuis en Familie. Op NPO zenden ze een miniserie uit en Canvas houdt het bij het waargebeurde ‘Brave’.

1 THUIS

Eén 20.30-21.20 uur

Dankzij het coronavirus hoeft u niet tot half juni te wachten op de seizoensfinale van Thuis. We kregen de afgelopen weken zelfs de indruk dat de makers via allerlei kunst- en monteerwerk naar een échte finale toewerken, met een dubbelaflevering en Kadèr Gürbüz in een glansrol. Op VTM kent vandaag ook Familie zijn voorlopige beslag. Het wordt vervangen door de dertien jaar oude telenovelle Sara, met Veerle Baetens, ook al in een glansrol. Beide soaps zijn na de zomervakantie terug.

2 THE CRY

NPO 2 22.40-23.40 uur

Boeiende miniserie over een jonge Britse vrouw (Jenna Coleman in een glansrol) die met haar vriend naar Australië trekt om daar het hoederecht over zijn zoon uit een vorige relatie te claimen. Daar komt gehannes van.

3 LOVING

Canvas 21.25-23.25 uur

Brave, maar toch intense verfilming van een waargebeurd verhaal, over een gemengd stel dat in 1967 als eerste het verbod op interraciale huwelijken in de VS aanvocht. Met Ruth Negga in een, jawel hoor, glansrol.

4 TERZAKE

Canvas 20.00 - 20.30 uur

Pieterjan De Smedt staat voor Terzake klaar bij de Nationale Veiligheidsraad. Professor Erika Vlieghe (UA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bespreken de situatie in de studio. Carla Velghe, directeur van Hema België, heeft het over het economische luik van de lockdown, professor Elke Van Hoof heeft het over welzijn.

5 DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas 20.35 uur

Ivan De Vadder gaat in gesprek met microbioloog Herman Goossens, minister van Financiën Alexander De Croo en journaliste Isolde Van den Eynde. Ze bespreken de uitkomst van de Nationale Veiligheidsraad en de politieke actualiteit van de voorbije week.