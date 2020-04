Nationale Veiligheidsraad komt samen over versoepeling maatregelen

Vanaf 14.30 uur komt de Nationale Veiligheidsraad samen over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in mei. De exit-experts gaven een voorzet, de Veiligheidsraad beslist. Volg hier de persconferentie live.

Gaan we binnenkort opnieuw naar de sportclub? Een nieuw voorlopig advies van de Groep Experts belast met de Exitstrategie (GEES) gaat in die richting. In een eerste fase zouden volgens de experts ook de parken en pleinen weer open kunnen, met uitzondering van de speeltuinen.

Veel andere versoepelingen zijn voor de GEES mogelijk voor een later fase, vanaf 18 mei, zoals de opening van alle handelszaken (uitgezonderd horeca), en de gefaseerde opening van de scholen.

Maar de Nationale Veiligheidsraad hakt de knopen uiteindelijk door. Om half drie steekt premier Sophie Wilmès de koppen bijeen met de ministers-presidenten van de regio’s en de andere leden van de raad. Volg hier de persconferentie die op de bijeenkomst volgt.

