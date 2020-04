Nauwkeurigheid bluetooth zit corona-app in de weg

Met de corona-app loopt het, zeker in België, uiteindelijk niet zo’n rotvaart als verwacht. In landen waar er wel een bestaat, werkt zo’n app vaak op basis van Bluetooth. Maar de nauwkeurigheid daarvan laat vaak te wensen over, zegt de Nederlandse hoogleraar Maarten Van Steen, gespecialiseerd in draadloze computersystemen. ‘En dan zijn er nog tal van praktische problemen.’ Zoals regen.