Viroloog Emmanuel André trekt zich terug als interfederaal woordvoerder

Emmanuel André, de viroloog die Steven Van Gucht doorgaans bijstaat in het Frans tijdens de dagelijkse update van het Crisiscentrum, trekt zich terug als woordvoerder. Hij gaat zich weer meer focussen op zijn rol als arts.

Geen Emmanuel André op de dagelijkse persupdate van de nieuwste coronacijfers. De Waalse viroloog trekt zich voorlopig terug als interfederaal woordvoerder om persoonlijke redenen. Op Twitter kondigt André aan dat hij zich eerst even gaat focussen op zijn familie en kinderen en later zal zien welke rol hij verder kan spelen in het indijken van de huidige crisis.

'We zijn een nieuwe fase van de epidemie ingegaan', klinkt het. 'Dit is het moment om even een paar dagen vrij te maken voor mijn kinderen die ik de afgelopen maanden niet veel heb gezien, en om na te denken over hoe ik in de toekomst verder kan bijdragen.'

André zal zich volgens het Crisiscentrum de komende tijd weer gaan focussen op zijn werk als arts en expert in verschillende werkgroepen. Een daarvan is het GEES dat mee de exitstrategie moet bepalen.

Nous sommes passés dans une autre phase de l’épidémie, une phase qui prendra du temps. C’est le moment pour moi de prendre quelques jours avec mes enfants que je n’ai pas beaucoup vus ces derniers mois, et de repenser la façon dont je pourrai continuer à contribuer à l’avenir. — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) April 24, 2020

