Wereldwijde klimaatstaking gaat online: ‘Politici mogen hun klimaatambities niet opzijschuiven’

Vandaag zou een wereldwijde klimaatstaking plaatsgevonden hebben, maar de coronacrisis heeft daar een stokje voorgestoken. Daarom gaat de staking 24 uur lang online, onder ander via een livestream, een digital strike om 13 uur en een webinar met klimaatwetenschappers Sara Vicca en Jean-Pascal van Ypersele.

Klimaatactivisten organiseren evenmenten online waaronder een 24 uur durende livestream Foto: Youtube

Door de coronamaatregelen wordt de wereldwijde klimaatstaking die vandaag zou doorgaan vervangen door een online alternatief. Vierentwintig uur lang zendt de klimaatactivistengroep Fridays For Future een livestream uit via Youtube. Sprekers uit verschillende landen, waaronder Syrië, Costa Rica, Kenya en Italië, komen aan bod om uit te leggen wat de klimaatcrisis heeft teweeggebracht in hun omgeving en welke veranderingen zij graag willen zien.

‘Terwijl de bestrijding van het coronavirus en het redden van mensenlevens nu absoluut prioriteit heeft, laat een effectieve aanpak van de klimaatcrisis geen uitstel toe’, klinkt het bij de organisatoren.

Buiten de livestream, organiseerden onder meer Youth for Climate, Students for Climate, Extinction Rebellion Youth en Greenpeace nog andere online evenementen. Zo vindt er om 13 uur een digitale staking via zoom plaats en houden klimaatwetenschappers Sara Vicca en Jean-Pascal van Ypersele om 17 uur een webinar waarin de verbanden tussen de coronacrisis en de klimaatcrisis besproken worden.

Wereld na de pandemie

De Global Strike richt zijn pijlen op een wereld na de pandemie. ‘Het is tijd voor een systeemverandering’, vindt Toon Lambrecht, woordvoerder van de Belgian Youth Climate Movement. ‘Politici moeten de verleiding weerstaan om hun klimaatambities opzij te schuiven om de economie te stimuleren.’

Hij spreekt over een unieke kans voor beleidsmakers om een meer weerbaar, eerlijk en duurzaam systeem te creëren en om lessen te trekken uit de realiteit van de afgelopen weken en maanden.

Hologrammenbetoging

Donderdagavond werd er al een ‘hologrammenbetoging’ gehouden voor het gebouw van de Europese Raad en het Federaal Parlement in Brussel. Met geprojecteerde filmpjes willen de activisten oproepen tot een ecologisch en rechtvaardig herstelbeleid na de coronacrisis. De politie was aanwezig aan het Federaal Parlement en liet de actie doorgaan. De betoging werd op poten gezet door Youth For Climate en Greenpeace. ‘We blijven thuis, maar we gaan niet zwijgen’, aldus Lambrecht

‘We kunnen en willen onze activiteiten niet hervatten alsof er niets is gebeurd. We moeten nu investeren in gezondheidszorg en sociale rechtvaardigheid, in klimaatbeleid en natuur, niet in vervuilende bedrijven. De mens en de planeet zijn belangrijker dan winst’, voegde Greenpeace-woordvoerder Juliette Boulet er donderdagavond aan toe.