Zeker 190 mensen zijn donderdag gestorven aan covid-19. Maar het sterftecijfer in de Vlaamse woonzorgcentra zit daar niet bij, wegens een technische storing. 210 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. 'Het aantal opnames en besmettingen moeten verder dalen, ook als we een aantal maatregelen versoepelen.'

Er zijn de afgelopen 24 uur 210 nieuwe patiënten opgenomen, 322 mensen hebben het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen 4.355 patiënten in het ziekenhuis, een daling met 172. Er liggen nog 972 patiënten op intensieve zorg, een daling met 23. Nog 681 mensen worden beademd.

190 nieuwe sterfgevallen zijn gemeld, maar dat is zonder rapportering van het aantal doden in de Vlaamse woonzorgcentra. Er was een technisch probleem. Van de 190 doden, vielen er 91 in het ziekenhuis, 97 mensen zijn in de Brusselse en Waalse woonzorgcentra gestorven.

'Blijf thuis als je ziek bent'

Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, ging dieper in op de Nationale Veiligheidsraad die vanmiddag plaatsvindt. 'Het is mogelijk om bepaalde maatregelen te versoepelen, zolang we bepaalde voorzorgsmaatregelen blijven respecteren', zei hij. 'We moeten ons bewust zijn van het feit dat het virus nog altijd circuleert in België en ook in de maand mei zal dit nog het geval zijn. Dat is niet erg. We moeten dit controleren en we moeten vooral heel goed denken aan de basisregels.'

Van Gucht herhaalde die regels nog eens: 'Die veranderen niet en die zijn echt cruciaal om het virus onder controle te houden. Nummer één blijft nog alitjd: als men zicht ziek voelt, blijft thuis. Probeer zo veel mogelijk afstand te houden en denk aan de handhygiëne. Met die drie regels kunnen we heel veel bereiken, ook de komende maanden. Ongeacht de vraag of de regels al dan niet aangepast zullen worden.'

Van Gucht voegde nog toe: 'Het aantal opnames en besmettingen moeten verder dalen, ook als we een aantal maatregelen versoepelen. Als we de basisregels respecteren, kunnen we de cijfers verder doen dalen, zeker ook met het vooruitzicht van de zomer. Dat gaat ons mogelijk ook een beetje helpen.'



Paasweekend?

'We zien de voorbije dagen vooral een dalende trend in de cijfers, dat is goed, en dat is wat we verwachten', merkte Van Gucht op. 'We zijn nu twee weken na het paasweekend en we zien geen stijging. De impact is dus beperkt. We kunnen niet weten of de daling groter zou zijn, mochten mensen dat weekend meer thuisgebleven zijn. Maar de impact is zeer beperkt.'

'Huiselijke omgeving uitbreiden'

Ook Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum, verwees naar een versoepeling van de maatregelen. 'De cijfers van de afgelopen dagen tonen aan dat we slagen in onze collectieve doelstelling: namelijk het virus doen afnemen. Dit geeft ons perspectief om op korte termijn de draad weer op te nemen. '

Maar hij waarschuwde net als Van Gucht voor de nieuwe realiteit: 'Voor onze gezondheid is het belangrijk dat we onze gewoontes aanpassen. De afgelopen weken hebben we door het naleven van de regels een veilige omgeving gecreëerd. In de eerste plaats in onze eigen woning maar ook in onze werkomgeving. Deze positieve attitude heeft ervoor gezorgd dat de curve is afgevlakt. We gaan de komende weken proberen deze veilige huiselijke omgeving uit te breiden. We zullen dit voorzichtig moeten doen want de kans bestaat dat de maatregelen opnieuw aangescherpt worden als het virus opnieuw zou toenemen. Iedereen kan en moet op een solidaire manier helpen bijdragen aan een veilige omgeving.'

'Onze gemeenschappelijke inspanningen hebben ervoor gezorgd dat we veilig zijn', benadrukte Stevens nog. 'Deze solidariteit zal ook in de toekomst nodig zijn om ons weerbaar te houden en te zijn tegen het virus. Onze solidaire samenleving is onze kracht, morgen, de komende weken, en de komende maanden. Samen kunnen we dit.'

Bekijk hier alle cijfers in een grafisch overzicht.