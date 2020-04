‘Coronaskioord’ wil feestimago afschudden

Het populaire Oostenrijkse skioord Ischgl, waar vermoedelijk duizenden skiërs besmet raakten met het nieuwe coronavirus, wil niet langer bekendstaan om zijn bruisende après-skileven.

Ischgl heeft zich de voorbije jaren op de kaart gezet als het Ibiza van de Alpen. Maar de bruisende après-skibars in het skioord in Tirol liggen meer dan waarschijnlijk ook aan de basis van de duizenden besmettingen met het nieuwe coronavirus die in februari en maart werden vastgesteld bij Europese en Amerikaanse skiërs.

De Tiroler gezondheidsdienst ondernam geen actie toen het virus werd vastgesteld bij de barman van een populaire après-skibar Kitzloch, hoewel hij waarschijnlijk tientallen mensen heeft aangestoken én IJsland hen had gewaarschuwd. Tot woede van de vele mensen die er besmet zijn geraakt. Ook een honderdtal Belgen hebben zich aangesloten bij de groepsklacht die de Oostenrijkse gebruikersorganisatie VSV heeft ingediend tegen de Tiroolse autoriteiten.

Ischgl werd op 13 maart in quarantaine geplaatst, en die werd donderdag eindelijk opgeheven. Al hadden de lokale zaken sowieso al een kruis gemaakt over de rest van het winterseizoen. Wanneer de skipistes volgende winter opnieuw zouden openen, zal Ischgl niet meer hetzelfde zijn, heeft burgemeester Werner Kurz aangekondigd in een persmededeling.

Concreet wil het skioord zijn imago als feestbestemming afschudden. ‘We zullen ontwikkelingen van de voorbije jaren in vraag stellen, en waar nodig aanpassingen doorvoeren’, aldus Kurz. Hij vindt het niet correct dat Ischgl bekendstaat als feestbestemming, omdat het slechts een klein deel is van wat het skioord te bieden heeft.

‘We willen meer kwaliteit bieden en minder feesttoerisme, skiërs vooropstellen in plaats van de dagtrippers die met de bus komen enkel en alleen om te feesten’, klinkt het. ‘We gaan ook met alle betrokkenen nadenken over hoe een upmarket après-skicultuur er kan uitzien.’