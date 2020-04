Alarmerende toename van kinderen in verontrustende situatie: ‘School is een veilige haven. Die is nu weg’

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) zijn in maart van dit jaar 4.723 keer moeten tussenkomen in gezinnen waar de situatie voor het kind bijzonder verontrustend was. Dat is een stijging van 52 procent. Het gaat om situaties waar mishandeling of misbruik dreigt. ‘We focussen nu allemaal op de mogelijke leerachterstand van kinderen, maar er is dringend meer aandacht nodig voor hun welzijn’, stelt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s.