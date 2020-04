De coronacrisis spaart de Formule 1 niet, personeelsleden van de teams zijn technisch werkloos en zelfs de rijders leveren een deel van hun salaris in. Maar dat doen ze niet allemaal en dat stuit op onbegrip.

De Formule 1 en de teams hebben het niet gemakkelijk, er wordt niet geracet en zodoende zijn er geen inkomsten. Teams moeten hun personeel naar huis sturen en rijders moeten een deel van hun salaris inleveren.

Het zal u niet verrassen dat vooral de kleinere teams het moeilijk hebben, zo vertelde Claire Williams deze week nog dat het van levensbelang is voor haar team dat er geracet wordt in 2020.

Maar het zijn niet alleen de kleinere teams die in moeilijkheden dreigen te komen, ook een topverdiener zoals Renault F1-piloot Daniel Ricciardo levert in maar over F1-kampioen Lewis Hamilton wordt er met geen woord gerept.

De zesvoudige wereldkampioen uitte nochtans forse kritiek aan het adres van de F1 met zijn uitspraak van ‘cash is king,’ waarmee hij bedoelde dat het financiële zou primeren op de gezondheid van zowel de teams als de fans.

Hamilton deed de bewuste uitspraak toen hij net in Australië was voor wat gepland stond als de eerste race van het F1-seizoen 2020. Volgens hem primeerde bij de F1 geld op veiligheid. Uiteindelijk werden de Australische GP en ook heel wat races daarna geannuleerd.

Hamilton zou nu nochtans zelf de daad bij het woord kunnen voegen, het is daar trouwens nog altijd niet te laat voor, maar het blijft stil uit het kamp van de Brit.

Zijn ‘cash is king’-uitspraak dreigt nu als een boomerang terug te keren want hier en daar komt er al wat kritiek, onder andere van voormalig F1-piloot Nico Hulkenberg.

"Ik heb natuurlijk makkelijk praten, omdat het mij niet aangaat", grijnst Hülkenberg in een interview met 'Auto Motor und Sport'. "Ik ben van mening dat rijders hun teams moeten ondersteunen, vooral in tijden waarin bedrijven moeten vechten voor hun bestaan,"

"Voetballers doen immers afstand van een deel van hun salaris. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de mensen in het team die een normaal loon verdienen, een huis moeten afbetalen en verliezen moeten lijden. Degenen die meer verdienen en meer buffer hebben, zouden guller moeten zijn. Nu is het ook de taak van de rijders."

“Nu kan hij laten zien wat hij bedoelde met ‘cash is king,’” besluit Hulkenberg. Om u een idee te geven, Lewis Hamilton verdient ongeveer 46 miljoen euro per jaar.

Het staat in schril contrast met heel wat andere F1-piloten die veel minder verdienen en ondertussen wel een deel van hun salaris inleverden …

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: