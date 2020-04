Ferrari heeft gereageerd op de berichtgeving dat het er mee zou dreigen de Formule 1 te verlaten indien het budgetplafond nog bijkomend verlaagd zou worden.

"We willen de uitspraken die Mattia in een interview met The Guardian dat gisterenavond gepubliceerd is verduidelijken," zo luidt het in een statement van Ferrari.

"Hij heeft nooit gesproken over Ferrari dat de F1 zou verlaten, in tegenstelling zelfs, hij zei dat we ons niet in een positie willen bevinden waarbij we naar andere opties naast de Formule 1 moeten kijken om het racen dat in ons DNA zit te kunnen tonen, in geval dat het budgetplafond drastisch verlaagd zou worden en er honderden jobs in gevaar komen."

"Het misverstand kwam tot stand door een misleidende titel die eerst werd gepubliceerd en die onmiddellijk gecorrigeerd werd."

De oorspronkelijke titel die 'The Guardian' aan haar artikel gaf was: 'Ferrari prepared to quit F1 if budget cap imposed, warns Binotto'.

Die titel werd vervolgens aangepast naar 'Ferrari to evaluate F1 future if budget cap imposed, warns Binotto'.

Wij zien er weinig verschil in, u wel?

