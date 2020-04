‘Zeg eens iets liefs’

Er zijn nog zekerheden in het leven, bewijst Luc & Bart - een paar apart. Dat archiefbeelden van de Vlaamse televisie ondanks hun prikkende wolligheid nog steeds kunnen aanvoelen als een warm dekentje.

Dat je na twee woorden het ­refrein van ‘Zeil je voor het eerst’ de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. Maar vooral: dat Luc Appermont en Bart Kaëll zowel uit als in de spotlights van de showbizz een koppel zijn gebleven. In Luc & Bart - een paar apart maakt VTM Vlaanderen twee afleveringen lang getuige van hun liefdesverhaal: van de eerste ontmoeting tussen de populaire presentator en de zenuwachtige kelner met zweethandjes, over hun verstrengelde wegen door de Vlaamse televisie­wereld tot hun uitgestelde huwelijksreis.



De onzekerheden van dat liefdesverhaal blijven in het tweeluik onderbelicht. Een gemiste kans, kun je denken, want het zou een diepere, gevoelige laag aan de portretten toevoegen. Maar na 40 jaar samen en 10 jaar uit de kast mag het ook wel over iets ­anders gaan dan de geheimhouding, de twijfel en de uiteindelijke outing.



Voor wie zich de avondvullende ­televisieshows nog herinnert en voor wie de lancering van VTM en andere spraakmakende gebeurtenissen uit het collectieve mediageheugen live meemaakte, is Luc & Bart een ontroerende en tegelijk lichtvoetige trip down ­memory lane.



De eerste aflevering is televisie­geschiedenis en liefdesgeschiedenis ineen, terwijl de tweede een blik werpt op hun leven als getrouwd koppel. ­Samen vormen ze een cadeautje aan verteerbare Vlaamse popcultuur: netjes afgeleverd in twee pakketjes en aaneengepraat door Jonas Van Geel, met getuigenissen van ‘Appermontoloog’ Steven Van Herreweghe, Kürt Rogiers en ... Willy Naessens.

De tweede aflevering overtuigt minder qua opbouw, maar het tweeluik brengt in anderhalf uur tijd wel treffende portretten. Wie niet is op­gegroeid met De soundmixshow, Waagstuk en Appermonts talkshow Luc, of wie Kaëll vooral kent van Instagram, bekijkt Luc & Bart dan ook op een andere manier. We zien hoe Appermont, die als kind eucharistievieringen opvoerde, zich op televisie ontwikkelde van ideale schoonzoon – perfect maar ongenaakbaar – naar een verfijnde heer met pretoogjes en ondeugende grapjes. Kaëll op zijn beurt is ‘a whole mood’, zoals je dat in het Internets zegt. Vooral in de tweede aflevering cirkelt hij rond Luc als een plaaggrage puppy, steeds op zoek naar bevestiging. ‘Zeg eens iets liefs’, blaft hij zacht naar Appermont. En in isolatie kunnen we alleen zeggen: I felt that – dat is Internets voor ‘heel herkenbaar’.



Luc & Bart - een paar apart. Donderdag 23 en 30 april om 21.05 uur op VTM.