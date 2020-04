‘Het is een illusie te denken dat je als woonzorgcentrum coronavrij bent’

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg, wil het personeel van woonzorgcentra twee keer per week testen.

Sinds begin april is het aantal Vlaamse woonzorgcentra met minstens één of twee (mogelijke of bevestigde) ­gevallen van covid-19 relatief stabiel gebleven. Er deed zich slechts een stijging van respectievelijk 1 en 3 procent voor. In de drie ­regio’s is er wel een stijging van het aantal woonzorgcentra dat minstens tien ­geval­len rapporteerde: met 13 procent in Vlaanderen, 10 procent in Wallonië en 26 procent in Brussel. Maar de stijging lijkt te vertragen en zou sinds 10 april gestabiliseerd zijn, stelt Scien­sano. De piek in de woonzorgcentra zou zich rond 12 april voorgedaan hebben, sindsdien is er een daling. Scien­sano baseerde zich daarvoor op de gegevens die ze krijgen vanuit de woonzorgcentra zelf.

Toch schreef Karine Moykens, die de Taskforce Zorg leidt, woensdagavond in een pers­bericht dat er in Vlaanderen bijna geen woonzorgcentra zónder coronabesmettingen zijn. Moykens: ‘Sciensano werkt met de cijfers van de zelfrapporteringen door de woonzorgcentra. Uit de testresu­ltaten van de 55 wzc’s met veel ­besmettingen en de 30 zonder ­besmettingen blijkt een ander verhaal. Er zijn behoorlijk wat personeelsleden en bewoners die geen symptomen vertonen en toch ­besmet zijn. Het is dus een illusie om te denken dat je als woonzorgcentrum coronavrij bent als er geen zieken zijn.’

‘Ook denken wij dat er de voorbije weken overlijdens on­terecht doorgegeven zijn als covid-19­-gerelateerd. Daarom proberen we nu met de coördi­nerend en raadgevende artsen (cra’s) tot een verfijning van het registratieformulier bij overlijden te komen.’

Drie bubbels

De Taskforce heeft de woonzorgcentra intussen gevraagd om ook alle andere testresultaten door te sturen. ‘Sommige hebben al eerder tests uitgevoerd, ­andere doen dat nog. Zo krijgen we een fijnmaziger beeld van de situatie.’

Moykens pleit er ook voor om de medewerkers van de woonzorgcentra twee keer per week te laten testen. ‘De bewoners leven in een bubbel, ­samen met de ­medewerkers. Maar die hebben thuis nog een andere bubbel en als hun partner gaat werken, komt er nog een derde bij.’