Champions League volleybal definitief gestaakt

De Europese Volleybalfederatie (CEV) heeft beslist om definitief een punt te zetten achter de Champions League volleybal, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ook de andere Europese bekertoernooien worden stopgezet.

Met Roeselare was er nog een Belgische club in de Champions League actief. De Belgische vicekampioen leed in de heenwedstrijd van zijn kwartfinale tegen het Italiaanse Civitanova een 0-3 nederlaag.

De CEV meldde donderdag ook nog dat er een steunfonds komt van 11,5 miljoen euro om het Europese volleybal uit de crisis te helpen.