Van Ranst: 'Misschien is dit het moment om kinderen bij de grootouders te laten'

Grootouders en kleinkinderen mogen elkaar al een aantal weken niet zien, om een verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te staan. Viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme zien een ‘window of opportunity’ om bezoek wel toe te staan.

‘Het virus is er nog, de epidemie is er nog, en zal nog niet vlug weggaan’, waarschuwde viroloog Marc Van Ranst in Terzake. Hij geeft wel perspectief voor grootouders die hun kleinkinderen willen zien. ‘Misschien is dit het moment om kinderen bij de grootouders te laten’, zei hij. ‘De meeste kinderen zijn voor een lange periode niet naar school gegaan, een meerderheid was niet ziek en bleef vooral thuis. Binnenkort is dit kleine “window of opportunity” voorbij, als enkele groepen opnieuw naar school gaan. Dat blijft een moeilijk evenwicht.’

Ook epidemioloog Pierre Van Damme denkt na over het bezoek van kleinkinderen aan grootouders. ‘We zijn vertrokken van het griepmodel, en daar zijn kinderen de motor van de epidemie. Je denkt dan dat dit hetzelfde zal zijn met covid-19, maar dat klopt dus niet’, zei hij in De Afspraak. ‘Kinderen zijn even vatbaar om de ziekte te krijgen, maar het is niet gezegd dat ze het even goed doorgeven’, zei hij. Het is mogelijk dat kinderen niet de motor zijn van deze epidemie.

‘Het zou kunnen zijn dat grootouders dus besmet geraken door hun eigen kinderen, maar niet zozeer door hun kleinkinderen’, zei hij. ‘Dat is een grote evolutie in het denken, maar we moeten voorzichtig zijn. Er moet voldoende wetenschappelijke evidentie zijn en er moet discussie zijn met experten. Het illustreert dat dit een infectie is waarover we elke dag informatie krijgen. Dat is boeiend, maar we moeten ook voorzichtig zijn in elke stap die gezet wordt.’