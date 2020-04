Grote domper voor Nafi Thiam en co: EK atletiek in Parijs afgelast (en geen uitstel)

Het EK atletiek in Parijs, dat gepland stond van 25 tot 30 augustus, gaat niet door. Er komt ook geen uitstel naar 2021, zo liet de organisatie donderdag weten.

In de communicatie van de voorbije weken klonk de organisatie altijd nog optimistisch. Het EK zou gewoon doorgaan zoals gepland, zelfs de accreditatieprocedure voor journalisten was al geopend. Donderdag werd tijdens topoverleg tussen het organisatiecomité en de Franse regering echter een drastische knoop doorgehakt: geen EK, ook niet zonder publiek en zelfs geen uitstel naar 2021. Het toernooi wordt volledig van de kalender geschrapt.

De organisatie van het EK roept de onzekerheid over de komst van een coronavaccin en de financiële crisis in als redenen om het toernooi ook volgend jaar niet te laten doorgaan. In de Franse kranten viel donderdag al te lezen dat een EK zonder publiek van tafel werd geveegd omdat er daardoor een te grote financiële put zou ontstaan bij het organisatiecomité, dat rekende op 17 miljoen euro uit de ticketverkoop.

Sacoor: “Hopelijk trekken broers Borlée door”

Jonathan Sacoor vertoeft momenteel in de Chileense hoofdstad Santiago, waar zijn vriendin woont. Van daaruit reageert de Belgian Tornado niet bepaald verrast op het nieuws dat het EK atletiek in Parijs niet doorgaat.

“Ik denk dat dit nieuws een beetje te verwachten was”, aldus de wereldkampioen bij de junioren op de 400 meter. “Indien er ook maar sprake zou zijn van een EK in 2020, dan zou het een enorm oneerlijke strijd worden enerzijds en anderzijds is het gezien de huidige crisis op gezondheidsvlak gewoon niet verantwoord. Ik hoop maar al te graag dat de broers Borlée doortrekken tot en met 2022 om voor drie op een rij te gaan op het EK. Voor hen wordt het wel een strijd, aangezien ze er niet jonger op worden en zeker omdat Jonathan al papa is.”

Sacoor vreest geen motivatieproblemen, nu het laatste doel voor 2020 is weggevallen. “Het is bijzonder om in 2020 geen groot kampioenschap te hebben, maar daarom is het zeker geen verspild jaar. Op individueel vlak kan ik sterker worden en ervaring opdoen. Alleen is er niet die kans om dat ook aan de wereld te tonen. Ik had mogelijk kunnen meestrijden voor de medailles, maar met negatieve zaken of wat-als-scenario’s ga ik geen medailles winnen.”

Wanneer hij terugkeert naar België, weet de Belgian Tornado nog niet. “Ik ben veilig hier in Santiago en mijn familie en vrienden in België stellen het ook goed. Dat is momenteel het voornaamste.”