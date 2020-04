Einddatum van Italiaanse voetbalcompetitie verschoven naar 2 augustus

De Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) heeft de einddatum van het huidige voetbalseizoen officieel verschoven naar 2 augustus. De oorspronkelijke slotdag was, zoals gebruikelijk, 30 juni, maar door de coronacrisis ligt de competitie in de Serie A al ruim een maand stil. Aflopende contracten en huurovereenkomsten van spelers en stafleden kunnen nu in principe tot 2 augustus doorlopen.

Met de nieuwe einddatum, die eerder al door de Europese Voetbalfederatie UEFA als optie werd genoemd, wil de FIGC zoveel mogelijk ruimte creëren op de kalender om het seizoen in eigen land alsnog te voltooien. Wanneer de Serie A wordt hervat, is echter nog lang niet duidelijk.

Vanaf 4 mei hopen de clubs in de hoogste klasse weer te mogen trainen. Eind mei, of begin juni zouden de wedstrijden in het bekertoernooi en in de competitie dan weer, achter gesloten deuren, gespeeld kunnen worden. In augustus wil de UEFA dan de resterende duels in de Champions League en Europa League afwerken, mits de omstandigheden dat toelaten en de overheden daarmee instemmen.