De Rolling Stones hebben na en pauze van acht jaar een nieuwe, originele single uitgebracht in lockdown. Het nummer heet ‘Living in a Ghost Town’ en is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, beiden 76 jaar.

De band had voor de wereld in lockdown ging al delen van het nummer opgenomen in Los Angeles en Londen, maar het lied is wel afgemixt ‘in thuisquarantaine’. Volgens Jagger past ‘Living in a Ghost Town’ goed ‘bij de tijd waarin we momenteel leven’.

Bij het nummer hoort ook een videoclip, waarin lege straten en metrostations te zien zijn in Londen, Los Angeles, Kyoto en andere steden.

De opnames begonnen in Los Angeles in 2019, de schrijvers hebben de tekst lichtjes aangepast aan de pandemie. Keith Richards zei dat het nummer bedoeld was om op het nieuwe album te staan, maar toen het virus uitbrak besloten hij en Mick Jagger om het toch al uit te brengen. De single is alleen te downloaden en te streamen.

De band deed vorige week mee aan het huiskamerconcert via videocall, georganiseerd door Lady Gaga. Toen brachten de vier bandleden ‘You can’t always get what you want’.

'Living in a Ghost Town' is het eerste nieuwe nummer van The Stones sinds 'Doom and Gloom' en 'One More Shot', die beiden verschenen als extraatjes op het compilatie-album 'GRRR!' uit 2012. Vier jaar geleden, in 2016, bracht de band wel nog een coverplaat, 'Blues and lonesome', uit.