De volgende pandemie is maar een kwestie van tijd. ‘Andere virussen zitten al te wachten’

Door ecosystemen te vernietigen en natuurlijke evenwichten te verstoren, heeft de mens zonder het te willen zelf de ideale omstandigheden gecreëerd om de uitbraak van het coronavirus een pandemie te laten worden. De verspreiding van het virus is dus lang niet alleen te wijten aan de vleermuis, maar ook aan onszelf.

Een stelletje vleermuizen, een Chinese dierenmarkt met exotische koopwaar, een gewiekste wetenschapper met een snood plan. In de zoektocht naar de oorzaak van de uitbraak van het coronavirus wordt tot nu toe vooral gezocht naar externe verklaringen. Nochtans is onze levenswijze mee verantwoordelijk voor de uitbraak van dit coronavirus én diens mogelijke opvolgers. Wetenschapsjournaliste Ine Renson zocht voor De Standaard uit hoe de mens bijdroeg aan de uitbraak van het coronavirus en wat het betekent voor de toekomst als we zo blijven voortdoen.

