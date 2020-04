Uitzonderlijke geboorte op domein Grotten van Han

In het Wildpark van Han-sur-Lesse zijn in februari twee veelvraatjes geboren. Dat is voor ons land een unieke gebeurtenis, aangezien het over een diersoort gaat die in België sinds de prehistorie uitgestorven was.

Begin februari werd de geboorte al enigszins verwacht toen het veelvraatvrouwtje zich begon terug te trekken in haar hol. Na twee maanden zogen in het nest kwamen de veelvraatjes deze maand eindelijk naar buiten. Het gaat om een mannelijk jong van 3,6 kilogram en een vrouwelijk jong van 3,2 kilogram.

Foto: Grotten van Han

Een zwangerschap is erg apart bij deze grote marterachtige. Na de bevruchting wordt de ontwikkeling van het eitje even on hold gezet tot het einde van de herfst. De reële duur van de dracht bedraagt maar veertig dagen.

De veelvraat beschikt in het Wildpark over een groot verblijf met zeven verschillende schuilplaatsen. Skally, het vrouwtje, verplaatste zich regelmatig van het ene hol naar het andere. Op een dag heeft een verzorger haar opgemerkt met haar kleintjes in de muil. De eerste weken van hun leven zijn veelvraten volledig hulpeloos en blind.