Dit is hoe het virus uw auto zal veranderen

Topdesigners van Mercedes, Jaguar en Rolls Royce verwachten dat autobouwers door corona veel meer zullen nadenken over het interieur van nieuwe auto’s. Met veel aandacht voor luchtfilters en mentale gezondheid.

De wereldwijde pandemie treft de auto-industrie midscheeps: autodealers zijn gesloten, fabrieken liggen stil en autoproducenten zetten zich schrap voor een scherpe daling van de verkoop. Maar één vaststelling biedt de zwaar getroffen sector hoop. Studies in zowel China als de VS tonen aan dat uit schrik voor besmetting veel meer mensen het openbare vervoer links laten liggen dan vroeger. En dus potentieel nieuwe klanten kunnen worden voor de auto van de toekomst.

Beter beschermd

Topdesigners van grote luxemerken als Mercedes, Jaguar en Rolls Royce denken dan ook volop na over hoe de post-coronamodellen er zouden kunnen uitzien. En hun conclusie is unaniem: de wereldwijde pandemie zal het verwachtingspatroon van de klanten sterk veranderen qua gezondheid en veiligheid. ‘Mensen willen zich beschermd voelen, en na de pandemie zal dat nog meer zo zijn’, zegt Adam Hatton, creatief directeur design bij Jaguar, aan het persagentschap Bloomberg.

Qua gezondheid zullen er bijvoorbeeld hogere eisen gesteld worden aan het filteren van de lucht in de auto. Nieuw is dat niet echt. In de regio’s van Azië die berucht zijn om hun luchtvervuiling, zijn hoogstaande luchtfilters al sinds 2010 een standaardonderdeel van merken als Volvo, Hyundai en Nissan.

Ook buitenlucht zuiveren

En in 2014 bouwden Peugeot-Citroën en Dongfeng PSA samen een luxemodel bestemd voor het Elysée voorzien van een airconditioning-systeem dat 90 procent van alle vervuiling uit de lucht haalt. En dit via de installatie van negatieve ion-generator die bacteriën en schimmels doodt en schadelijke gassen oplost. Maar recenter heeft ook Tesla in zijn model S en Model X een luchtfilter waarvan het zegt dat het de vervuiling binnenin de auto wordt gereduceerd tot ‘ondedecteerbaar’.

Maar het idee dat de auto ook de lucht buiten en dus rondom de auto moet zuiveren, is relatief nieuw. ‘We werken naar een idee toe waar auto’s slechte dingen uit de buitenlucht kunnen zuigen, zelfs bijna de lucht helemaal kunnen zuiveren’, Gordon Wagener, hoofd design van Daimler Group. De Duitse autobouwer heeft daar overigens ervaring mee, want dochter Mercedes was in 2017 de eerste autoproducent dat voor de kwaliteit van zijn luchtfilters in de VS officieel het certificaat ‘allergie- en astmavriendelijk’ kreeg.

Discreter en gewoner

Maar ook veiligheid en mentale gezondheid, komt volgens de autodesigners door de wereldwijde pandemie hoger op de agenda. Autochauffeurs zullen zich in de toekomst nog meer afgescheiden en beschermd willen voelen dan voorheen. Privacy wordt belangrijker. Daardoor zal het design van de post-corona luxeauto volgens Wagener en Hatton mogelijk discreter en gewoner worden. Naar het voorbeeld van het huidige Tesla S-model.

