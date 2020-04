Shigeru Ban bouwt houten woontoren in Antwerpen

In de Antwerpse woonwijk Nieuw Zuid zal ook een woontoren verrijzen die werd ontworpen door de Japanse toparchitect Shigeru Ban.

Het Palazzo Verde van de Italiaanse architect Stefano Boeri wordt straks misschien niet het meest in het oog springende gebouw in de Antwerpse uitbreidingswijk Nieuw Zuid. Vastgoedontwikkelaar Triple Living engageerde immers ook de Japanse toparchitect Shigeru Ban om een woontoren te ontwerpen.

Ban staat bekend om zijn houten constructies en dat zal in Antwerpen niet anders zijn. Het tachtig meter hoge gebouw wordt de eerste houten woontoren in ons land. Een volledig houten constructie was echter geen optie voor de Antwerpse brandweer, dus koos Ban voor zijn eerste Belgische project een hybride model, met een draagstructuur uit beton en staal.

Al hebben ze bij Triple Living nog niet alle hoop opgeborgen om de constructie alsnog volledig in hout te laten optrekken, aangezien de bouwwerken pas over anderhalf jaar zouden starten, en de techniek snel evolueert. Projectdirecteur Roel Wouters gelooft sterk in de mogelijkheden van zogeheten cross-laminated timber, oftewel ‘CLT’. Dat is hout samengesteld uit op ­en aan elkaar geplakte planken, het resultaat is een vormvast paneel. ‘Het is in onze ogen het materiaal van de toekomst die duurzame hoogbouw wel degelijk mogelijk maakt.’

De woontoren van Ban bestaat eigenlijk uit twee gebouwen: een L-vormig blok waarvan de woontoren deel uitmaakt, en een U-vormige laagbouw. De gebouwen worden zo op de site gepositioneerd dat een private binnentuin wordt gecreëerd die toegankelijk is voor alle inwoners. Beide gebouwen samen zijn goed voor een 160-tal appartementen. Er worden verschillende woningtypes voorzien, van studio’s tot maisonnettes verdeeld over twee niveaus met drie slaapkamers. Elk appartement krijgt ook een wintertuin die bewoners toelaat maximaal van de buitenruimte te genieten.

De bouwwerken starten eind 2022, de oplevering is voorzien eind 2024.