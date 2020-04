De Backer: ‘Voor contactonderzoek is eigenlijk geen app nodig’

Voor federaal minister van Privacy Philippe De Backer (Open VLD) is een corona-app momenteel geen prioriteit.

‘Voor contactonderzoek is eigenlijk geen app nodig’, zegt hij in Villa Politica. ‘Dat gebeurt handmatig en dat bestaat al jaren. Men schrijft op met wie men in contact is geweest en belt die personen op. Die personen moeten op hun beurt getest worden. Dat is het systeem dat we nodig hebben om het virus in kaart te brengen en de verdere verspreiding te stoppen.’

Opnieuw pleit hij voor samenwerking met de regio’s om over te gaan tot een exitstrategie. ‘We hebben gezien dat zo’n app nuttig zou kunnen zijn, maar dat heel weinig mensen zo’n app zouden gebruiken. Zestig procent van de bevolking zou de app moeten gebruiken voor je daar een effect van ziet. Laat ons nu de focus leggen op dat contactonderzoek om echt goed in kaart te brengen hoe het virus zich verspreidt. Als nadien blijkt dat we zo’n app kunnen gebruiken, zullen we dat ook doen.’

Eerder was al duidelijk dat een Belgische app die mee de coronapandemie indijkt niet voor meteen zou zijn. De Backer verwees toen naar de regio’s: zij moeten beslissen of en welke app ze willen gebruiken. De Vlaamse regering liet verstaan dat ze op de meer klassieke vorm van contact tracing wil inzetten, waarbij besmette personen intensief bevraagd worden. Hun contacten krijgen daarna advies over wat ze moeten doen.