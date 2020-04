Merkel waarschuwt: ‘We staan nog maar aan begin van pandemie’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwt haar landgenoten dat de coronapandemie nog maar in de beginfase zit.

Merkel maakt zich zorgen dat de Duitsers hun inspanningen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te snel lossen.

‘De implementatie over de exitstrategie baart me zorgen’, zei Merkel in de Bundestag. ‘Niemand hoort dat graag. Maar we staan niet aan het einde van deze pandemie, maar aan het begin. We zullen er nog lang mee moeten leven.’

Duitsland heeft 148.046 besmettingen vastgesteld. Tot nu toe zijn 5.094 overlijdens gemeld.

‘De cijfers geven hoop en daarom voel ik verplicht om te zeggen dat dit tussenresultaat broos is’, aldus Merkel. ‘We bevinden ons op dun ijs, het dunste ijs zelfs.’

Versoepelingen

De deelstaten en de federale overheid hadden op 15 april onder meer beslist dat winkels die kleiner zijn dat 800 vierkante meter opnieuw de deuren mochten openen. Vanaf 4 mei zullen de scholen heropenen, en ook kappers mogen weer klanten ontvangen.

Bepaalde deelstaten willen echter meer versoepelingen. Zo neemt de druk om restaurants en hotels te heropenen toe.

Merkel vreest dat sommige staten de maatregelen de lockdown te snel willen lossen. De bondskanselier wordt daarin gesteund door de experts.

Christian Drosten, de leider van het Instituut voor ­virologie aan het Berlijnse Charité-ziekenhuis, zegt dat het heropenen van winkelcentra en grote winkels tot een tweede golf van de pandemie kan leiden in mei en juni. ‘Met grote spijt zie ik dat we de voorsprong die we hadden volledig aan het verkwisten zijn.’