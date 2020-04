Grondwettelijk Hof vernietigt regeling rond onbelast bijverdienen

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag de wet vernietigd die tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen mogelijk maakt. Het Hof is van oordeel dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het systeem blijft wel nog overeind voor prestaties geleverd tot eind dit jaar.

De bewuste regeling biedt de mogelijkheid aan iedereen die in hoofdberoep als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde werkt, om onbelast tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen in het kader van het verenigingswerk, de occasionele diensten tussen burgers en de diensten verleend via erkende elektronische platforms.

Prestaties in dit stelsel leiden niet tot de opbouw van sociale rechten. Op de vergoeding voor die prestaties worden geen sociale bijdragen of belastingen geheven.

Verschillende beroepsorganisaties en vakbonden waren tegen de regeling naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Dat is nu van oordeel dat personen die dezelfde activiteiten uitoefenen in het kader van het onbelast bijverdienen, dan wel als werknemer of zelfstandige ‘zonder redelijke verantwoording zeer verschillend behandeld worden wat betreft de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de fiscaliteit’.

Bij een evaluatie van het systeem vorig jaar bleek dat tussen de zomer van 2018 (toen het systeeml startte) en die van 2019 14.723 Belgen al 27.404 keer een activiteit via het verenigingswerk hadden geleverd, terwijl 526 Belgen 8.620 prestaties leverden als occasionele dienstverlening tussen particulieren. Over deze periode is 30,5 miljoen euro onbelast bijverdiend.

Bijna zeventig procent van de activiteiten zijn sportinitiaties en sportactiviteiten bij clubs. Ook populair zijn hulp bij administratief beheer, gidsen cultureel erfgoed en natuur, hulp voor zorgbehoevende personen en kleine onderhoudswerkzaamheden.

Sinds de start noemt de Confederatie Bouw dit systeem oneerlijke concurrentie. Tussen juli 2018 en juli 2019 deden nochtans amper 337 personen kleine onderhoudswerkzaamheden - bijvoorbeeld een lamp vervangen, kleine herstellingen of verfwerken - goed voor 523.042 euro.